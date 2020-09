Piano faunistico venatorio, disco verde della Commissione agricoltura

«E’ stato licenziato nel pomeriggio dalla terza commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive il provvedimento amministrativo n. 19 ovvero l’approvazione del Piano faunistico regionale».

Lo dichiara Emiliano Di Matteo ( Lega), presidente della III Commissione consiliare.

L’assessore Imprudente (Lega)

«È uno strumento di programmazione che permette, oltre alla calendarizzazione dell’attività venatoria, anche l’attuazione di una serie di politiche agricole e ambientali fondamentali per il nostro territorio. Un passaggio storico che la Regione aspettava da tanti anni, infatti l’ultima stesura risale all’inizio degli anni ‘90, è stato raggiunto grazie al lavoro preponderante svolto dalla Lega nella persona di Emanuele Imprudente, vicepresidente e assessore con delega all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve naturali, a cui va il mio personale e sentito ringraziamento. Il Piano ha ottenuto il sostanziale via libera dai portatori di interessi, associazioni venatorie e agricole; l’ultimo passaggio sarà l’approdo in Consiglio regionale martedì 15 settembre per l’approvazione definitiva» conclude Di Matteo.