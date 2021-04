Piccole scuole, grandi opportunità: oggi l’evento on line

Le piccole scuole di montagna, quelle con le pluriclassi tanto chiacchierate, possono in realtà essere delle grandi opportunità non solo per alunni e docenti, ma anche per le comunità locali che le ospitano. E’ la sintesi del pensiero del “Movimento per la difesa delle zona interne“, coordinato dall’ex docente Domenicangelo Litterio, che ha organizzato, per il pomeriggio di oggi, una videoconferenza con esperti del settore.

L’evento culturale vedrà come relatori Rossano Pazzagli, docente dell’Università del Molise, Aida Marrone, dirigente scolastica nel confinante Vastese, Filippo Tantilo, ricercatore territoriale, Gabriella Giacon, dirigente scolastica a Campodipietra, Mario Di Lorenzo, direttore del Gal Molise, Anna Paolella, molisana ma dirigente dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, Anna Maria Cianci, referente Anief e ovviamente Domenicangelo Litterio in qualità di portavoce del Movimento. Modera il dibattito Diego Russo, con al collaborazione alla regia di Giuseppe Femminilli e Ludovica Felice. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, dalle ore 16, sul link https://meet.jit.si/ladifesa. La password per accedere al lavori è: ladifesa.