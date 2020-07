Pistola con matricola abrasa, molisano finisce in manette

I Carabinieri della Stazione di Casacalenda, posta sotto la Compagnia di Larino, hanno tratto in arresto un 65enne residente a Casacalenda, per detenzione di arma da fuoco clandestina.

L’uomo, incensurato, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, nascosta nella propria abitazione.



Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza dell’arma e le ragioni per le quali l’uomo deteneva tale pistola. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto dai carabinieri presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Larino.