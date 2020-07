Riparte l’Italia: ministro Costa atterra in Molise in diretta streaming

Un giro d’Italia virtuale tra le regioni italiane, un modo per stare in contatto con i cittadini seppur a distanza. Venerdì 3 luglio, alle ore 20:30, il tour ‘Riparte l’Italia’ farà una tappa in Molise e Abruzzo, in diretta streaming, sulla pagina Facebook nazionale del MoVimento 5 Stelle.

Sarà un modo diretto per raccontare il lavoro svolto dal Governo nazionale e l’impegno del MoVimento in Parlamento, ma soprattutto per approfondire i dettagli di tutte le misure economiche a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori.

Pensiamo, ad esempio, all’estensione della cassa integrazione in deroga, al bonus da 600 euro e al bonus vacanze, alle assunzioni di medici e infermieri, all’incremento dei posti in terapia intensiva, al bonus baby sitter e al reddito di emergenza. Ma si parlerà anche di Green new Deal, misure per le imprese, Next generation Ue, cassa integrazione, sostegno ai comuni.

A parlare di tutto questo saranno tanti esponenti di ogni livello istituzionale, a partire dalla vicepresidente del Senato, Paola Taverna, e dal portavoce in Senato ed ex Ministro, Danilo Toninelli, che condurranno la serata. Tra gli interventi previsti quello del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che illustrerà il piano di riconversione ambientale ed energetico e gli ultimi importanti risultati nella lotta per legalità e la tutela del territorio.

Seguirà l’intervento di Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento che farà il punto sul percorso delle riforme a sostegno di imprenditori, artigiani, commercianti, partite iva.



Il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, parlerà delle misure adottate nei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio per le imprese e i cittadini, con particolare attenzione ai provvedimenti realizzati per gli enti locali.

Poi il capitolo dedicato alle misure che impattano sui territori. Se ne parlerà con il capogruppo M5S in Consiglio regionale del Molise, Andrea Greco, la capogruppo abruzzese Sara Marcozzi, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la portavoce in Commissione Cultura alla Camera dei deputati, Rosa Alba Testamento. Previsto anche un focus sulle opportunità turistiche e paesaggistiche di Molise e Abruzzo, sulla scuola e sugli interventi per favorire il rilancio delle realtà locali colpite dalla crisi Covid.

Inoltre si parlerà degli emendamenti del MoVimento 5 Stelle per migliorare il Decreto Rilancio, del Recovery Plan italiano e dell’utilizzo dei fondi europei. In collegamento ci saranno l’europarlamentare Mario Furore, il portavoce molisano al Senato Fabrizio Ortis, componente della Commissione Difesa Senato, oltre che Daniela Tort, Commissione Bilancio-Politiche Ue alla Camera, e Valentina Corneli, Commissione Affari Costituzionali Camera.

Ma non finisce qui. Chiunque, infatti, potrà interagire con i portavoce durante la diretta inviando domande, spunti di riflessione e consigli che stiamo già raccogliendo da giorni tramite un semplice form reperibile sui nostri canali social.

Insomma, in una parola: partecipazione, insieme mezzo e scopo di questo tour virtuale pensato per raccontare il lavoro al Governo e confrontarsi con i cittadini in attesa di tornare nelle piazze.

Sottolineiamo che tutti i colleghi che vogliono proporre domande o video domande ai partecipanti possono compilare questo form.