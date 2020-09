Pmi, Antonio Federico (M5S): “Dal Governo 210 mln di euro per le aree interne”

“Dal Governo 210 milioni di euro a fondo perduto per le piccole e medie imprese delle aree interne del Paese. Il provvedimento è stato firmato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e riguarda le attività economiche, artigianali e commerciali per tutelarle dalle conseguenze della crisi legata al Covid”.

Lo annuncia il parlamentare molisano del M5S, Antonio Federico.

“I fondi – riprende Federico – possono essere utilizzati per la gestione, la ristrutturazione o l’ammodernamento delle attività.La misura è rivolta ai comuni inclusi nella Strategia per lo sviluppo delle aree interne, identificati come intermedi, periferici e ultra-periferici dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, quindi più marginali e meno popolosi, distinti in due fasce: fino a 3000 e fino 5000 abitanti. I criteri di riparto dei fondi individuati dal provvedimento, infatti, sono la perifericità e la minore dimensione demografica.La misura coinvolge 3.101 piccoli enti, tra cui tanti molisani, per oltre 4 milioni di abitanti complessivi che beneficeranno di circa 12.000 euro per il 2020 e di circa 8000 sia per il 2021 che per il 2022. Insomma – conclude l’esponete grillino – una boccata d’ossigeno per le aziende dei Comuni che più di altri sono in difficoltà a causa di questa emergenza. Come sempre detto, e come logico che sia, la tutela e lo sviluppo delle aree interne sono passaggi obbligati per garantire la ripresa dell’intero Paese e rilanciarne l’economia reale”.