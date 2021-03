Poggio Sannita, al via la campagna vaccinale in paese

La campagna vaccinale ‘sbarca’ a Poggio Sannita. Questa mattina, presso l’ambulatorio comunale, sono stati vaccinati gli anziani che non si sono potuti recare nel centro vaccinale di Palazzo San Francesco ad Agnone. “Avrebbero avuto il diritto di ricevere il vaccino presso le loro abitazioni – spiega il sindaco Giuseppe Orlando – ma la maggior parte di essi, con grande senso di responsabilità e collaborazione, ha accettato di ricevere la dose presso l’ambulatorio comunale”.

L’operazione è servita all’equipe sanitaria per risparmiare tempo e anticipare la vaccinazione alle altre categorie. Il tutto reso possibile dall’amministrazione poggese con in testa l’assessore, Lucietta Amicone che ha provveduto a contattare i pazienti organizzando il calendario giornaliero.

“Nell’ottica di accelerare la somministrazione del vaccino alle altre categorie – riprende Orlando – sarebbe opportuno ripetere l’esperienza incrementando il personale e, autorizzare quello formato a livello locale, ad operare in strutture idonee. Noi sindaci siamo pronti. A riguardo invitiamo i responsabili regionali, nelle fattispecie l’Asrem, ad effettuare uno sforzo organizzativo per poter consentire alle periferie di avere gli stessi diritti e tempi operativi di chi risiede nelle grandi città. Intanto a nome della cittadinanza – conclude Orlando – ringrazio i dottori Giovanni Di Nucci, Piero Pescetelli, Martina Amicone oltre alla Protezione Civile di Agnone e in particolare l’operatore Filimon Robert per l’impegno profuso oggi con la speranza rivederli presto nella nostra struttura”.