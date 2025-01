Polizia: a Campobasso parte il 19° corso di formazione per allievi vice ispettori

È iniziato da qualche giorno il 19° corso di formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato presso la Scuola di Polizia “Giulio Rivera” di Campobasso.

L’Istituto di Istruzione è stato impegnato nell’ultimo semestre con attività didattiche correlate all’ultimo corso per Allievi Agenti ed ha ottenuto in tale ambito un importante riconoscimento a livello centrale, essendo stato individuato per la realizzazione di un percorso con contenuti ed obiettivi formativi di livello superiore.

Il corso di Allievi Vice Ispettori, che conta la presenza di circa 200 frequentatori, di cui 75 donne, provenienti da tutte le Regioni d’Italia, avrà una durata di 18 mesi e tenderà alla formazione di una figura professionale che si caratterizza per un elevato livello di competenze ed attribuzioni, con particolare riferimento alle funzioni svolte in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Allo scopo di arricchire l’offerta formativa, gli Allievi Vice Ispettori durante il corso saranno chiamati a sostenere oltre alle prove tecnico-professionali anche esami universitari che consentiranno loro di ottenere crediti formativi per il conseguimento di una laurea triennale.

Il progetto formativo mira alla trasmissione del patrimonio etico della Polizia di Stato e dunque a rendere consapevoli i giovani frequentatori sull’importanza della mission che saranno chiamati a svolgere all’interno della Polizia di Stato, in un particolare momento storico che vede sempre più aumentare la domanda di sicurezza proveniente dalla società contemporanea.