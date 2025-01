Ponte Sente: riapertura al traffico con i lavori in corso, il Consiglio regionale approva la mozione Greco-Primiani

Il Consiglio regionale del Molise, nella seduta di oggi, ha approvato all’unanimità una mozione, a firma dei consiglieri Andrea Greco e Angelo Primiani, avente ad oggetto: Mozione di impegno per l’apertura parziale al transito del viadotto ‘Sente-Longo’ durante i lavori di messa in sicurezza. L’atto di indirizzo è stato presentato all’aula dal primo firmatario Greco, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Alessandra Salvatore, Quintino Pallante e per la Giunta dell’assessore Michele Marone.

In particolare, con la mozione approvata, il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione a:

interloquire con ANAS al fine di promuovere un accertamento tecnico urgente, da parte degli uffici competenti, volto a verificare la possibilità di aprire al traffico il viadotto Sente-Longo, anche con limitazioni di peso, velocità o corsie, durante dopo o durante la fase di esecuzione dei lavori relativi al primo lotto da nove mln di euro, che dovrebbero terminare entro settembre 2025;

adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, nei limiti della sicurezza e compatibilmente con i lavori in corso, la popolazione dell'area possa tornare a fruire del viadotto alleviando il disagio subito dal 2018 a oggi, nel più breve tempo possibile;

promuovere ogni azione utili presso il Ministero delle Infrastrutture e il Provveditorato alle opere pubbliche affinché la SP 86 torni nella diretta gestione dello Stato, nel più breve tempo possibile.

garantire la massima trasparenza e informazione nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, mantenendoli costantemente aggiornati sullo stato dei lavori e sulle eventuali possibilità di riapertura parziale al traffico.

riferire in Consiglio entro due mesi dall’adozione della presente mozione sui riscontri ottenuti.