Polizia: il commissario capo Ricciardelli è il nuovo dirigente a Lanciano

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Dario Ricciardelli dal 23 settembre 2024 è il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano.

Nato a Bologna nel 1989 e cresciuto a Torino, il dott. Ricciardelli si è laureato in Giurisprudenza nel 2014 presso l’Università di Torino e ha successivamente conseguito il titolo di Avvocato. Nel 2018 ha scelto di intraprendere la carriera in Polizia, entrando con il grado di Vice Ispettore. Al termine del corso di formazione ha prestato servizio presso la Questura di Milano fino al 2022.

Dal 2022 al 2023 ha frequentato il corso per Commissari della Polizia di Stato, ove ha conseguito un master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Al termine del corso è stato assegnato alla Questura di Asti, dove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, distinguendosi per il suo impegno nella sicurezza del territorio.

Il dott. Ricciardelli porta con sé un solido bagaglio di competenze giuridiche e operative, grazie alla sua formazione e all’esperienza maturata in contesti diversificati. Il suo arrivo rappresenta un importante rafforzamento per la squadra del Commissariato di Lanciano, che continuerà a lavorare con dedizione per garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei fenomeni criminali.

Il Questore della provincia di Chieti, Aurelio Montaruli, augura al dott. Ricciardelli buon lavoro e pieno successo nel suo nuovo prestigioso incarico.