Polizia: il vice questore Di Vittorio a capo del commissariato di Termoli

La Polizia di Stato di Campobasso presenta il nuovo Dirigente del Commissariato di Termoli. E’ il Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Riccardo Di Vittorio, nato a Ruvo di Puglia (BA) l’8.1.1968. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma in data 10/07/1992. Dal 10 dicembre 1987 al 23 gennaio 1992 ha frequentato il IV Corso quadriennale di formazione per Allievi Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma; Dal 24 gennaio 1992 al 22 ottobre 1992 ha frequentato il 79° Corso di formazione per Vice Commissari in prova della Polizia di Stato a Roma;

Nel mese di novembre 1992, nominato Vice Commissario della Polizia di Stato, è stato assegnato al Compartimento Polizia Stradale delle Marche con sede in Ancona, con l’incarico di Direttore Ufficio II e responsabile della Squadra di P. G. compartimentale;

Il 6/10/1998 è stato trasferito al Compartimento Polizia Stradale Liguria con sede in Genova, con l’incarico di Direttore Ufficio II e responsabile della Squadra di P. G. compartimentale;

Promosso Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, 1/2/2001, è stato trasferito alla Sezione di Polizia Stradale di Caserta con l’incarico di Vice Dirigente e responsabile della Squadra di P. G.

Il 1/3/2002 è stato trasferito presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta ove ha ricoperto gli incarichi di Vice Direttore nonché Dirigente Ufficio Corsi, Dirigente Ufficio di Amministrazione e Dirigente Ufficio AA.GG.

Il 6/9/2010 è stato trasferito alla Questura di Caserta ove ha ricoperto gli incarichi di Vice Dirigente Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Dirigente Ufficio del Personale, Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il 7/7/2014 è stato trasferito al Commissariato di P.S. di Marcianise (CE) con l’incarico di Dirigente;

Il 1/12/2015 è stato trasferito alla Questura di Napoli – Commissariato di P. S. “San Giovanni Barra”, con incarico di Vice Dirigente e responsabile Squadra Investigativa;

Il 25/1/2016 trasferito presso la Questura di Napoli – Commissariato di Castellammare di Stabia con incarico di Vice Dirigente e responsabile Squadra Investigativa;

Il 3/7/2017 trasferito alla Questura di Napoli – Commissariato di Poggioreale ove ha rivestito l’incarico di Dirigente;

Nominato Vice Questore della Polizia di Stato, il 6/8/2018 è stato trasferito presso la Questura di Napoli – Commissariato di Ponticelli, con incarico di Dirigente;

Il 17/1/2022 è stato trasferito alla Questura di Napoli – Commissariato di Posillipo, ove ha ricoperto l’incarico di Dirigente fino al 18/5/2022, data in cui è stato assegnato alla Questura di Campobasso per assumere l’incarico di Dirigente del Commissariato di Termoli.

Il dott. Riccardo Di Vittorio è stato accolto dal Questore negli uffici di via Tiberio 95 e dopo un incontro con il personale della questura gli è stato augurato buon lavoro.