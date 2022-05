Raduno provinciale scuole calcio: i bambini prendono d’assalto lo stadio “Civitelle”

Oltre cento bambini, “armati” solo di voglia di divertirsi e tanti palloni da calcio, prenderanno d’assalto lo stadio “Civitelle” di Agnone nel primo pomeriggio di oggi, in occasione del raduno provinciale delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici. Tutte le scuole calcio della provincia di Isernia si riverseranno ad Agnone, per trascorrere «una giornata all’insegna dello sport, delle attività all’aria aperta, della socialità in una struttura sportiva tra le prime in Italia ad essere senza barriere. – spiega il responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnonese, Fernando Sica – Grazie a questa particolarità del nostro impianto sportivo, il raduno di oggi delle scuole calcio dell’Isernino diventa anche uno strumento per lanciare un messaggio contro la violenza».

A destra l’onnipresente responsabile del settore giovanile, Fernando Sica