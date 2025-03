Polizia: la vicequestore D’Agostino lascia il servizio attivo, al suo posto l’agnonese Marcovecchio

Dopo trent’anni di servizio nella Polizia di Stato, il Vicequestore Lucia D’Agostino conclude la sua carriera lavorativa con gratitudine e soddisfazione per il percorso svolto. L’ultimo incarico, ricoperto presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, dopo essere passata dal Commissariato di Lanciano.

Dopo il corso presso la Scuola Superiore di Polizia veniva assegnata alla Questura di Milano ove per 7 anni ha svolto le mansioni di funzionario addetto alla Divisione Anticrimine, Ufficio Immigrazione e Commissariato Garibaldi Venezia.

Nel 2009 trasferita presso la Questura di Roma ove per 10 anni ha lavorato come funzionario addetto all’Ufficio del Personale e come Vice dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico.