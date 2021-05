Polizia municipale: Carlo Giuppone lascia il servizio attivo a Schiavi

Ultimo giorno di lavoro, ieri, per il responsabile della Polizia municipale di Schiavi di Abruzzo, Carlo Giuppone. Dopo trentaquattro anni di servizio, «Carletto la guardia», come viene affettuosamente chiamato da tutti in paese, si gode da oggi la meritata pensione.

Il sindaco Piluso e la “guardia” Carlo Giuppone

Nella giornata di ieri una ultima foto ricordo con il sindaco Luciano Piluso e gli altri dipendenti dai quali arrivano per Carlo i ringraziamenti per la collaborazione di questi lunghi anni a capo dell’ufficio della Polizia Municipale e i migliori auguri per il futuro. Si associa agli auguri anche la redazione dell’Eco.