Polizze assicurative fantasma: denunciato l’autore di due truffe

La SOSC – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Isernia ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia un giovane per il reato di truffa su false polizze RCA. Il giovane, di origini campane, ha pubblicato in rete annunci di coperture RCA inesistenti di note compagnie di assicurazione online, estranee ai fatti.

Ignari automobilisti, attratti dai prezzi particolarmente vantaggiosi presenti negli annunci, hanno contattato il presunto assicuratore che li ha raggirati inducendoli a pagare i premi della polizza mediante ricarica sulla sua carta prepagata e rilasciando loro un certificato molto simile all’originale.

Sebbene le utenze telefoniche utilizzate dal presunto broker assicurativo siano risultate intestate a persone inesistenti, gli agenti della Polizia Postale lo hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Per evitare di incorrere in potenziali truffe, si consiglia di verificare la veridicità delle proposte contrattuali, contattando le compagnie assicurative attraverso i loro canali ufficiali e di controllare su internet se sono presenti segnalazioni di altri utenti.

Prima di stipulare un contratto si consiglia di verificare sul sito I.V.A.S.S. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), la lista delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia e l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione o di società non autorizzate attraverso il link: www.ivass.it/consumatori/proteggi/index.html.