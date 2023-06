Governo del territorio e urbanistica: premiate le vincitrici del concorso dedicato a Ilaria Rambaldi

Sono state premiate le vincitrici della sesta edizione del concorso dedicato a Ilaria Rambaldi. La cerimonia ha avuto luogo nel corso del convegno che si è tenuto oggi a L’Aquila, organizzato dalla sezione regionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica: “Governo del territorio e urbanistica in Abruzzo nelle autonomie differenziate”.

Il Premio Ilaria Rambaldi stato istituito dall’omonima associazione a partire dall’a.a. 2013/2014 per ricordare la giovane studentessa di ingegneria laureata honoris causa in Urbanistica, che ha perso la vita nel crollo del palazzo di Via Campo di Fossa all’Aquila il 6 aprile 2009. Rientra nelle finalità dell’associazione che intende valorizzare attraverso questa iniziativa il merito delle giovani laureate in Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria Civile, Architettura e Pianificazione, nonché attivare nuove sinergie con le istituzioni pubbliche e private cui fanno capo i soggetti ospitanti e del territorio nelle tematiche della sicurezza e prevenzione. L’INU fornisce il supporto scientifico all’iniziativa.

Di seguito i riconoscimenti. Primo Premio: Nicole Pascucci con la tesi “La Metodologia CIM (City Information Modelling) per il progetto di rigenerazione della città de L’AQUILA” ; Secondo Premio: Ilaria Meucci con la tesi “Plug-in the park: il parco attrezzato di Ortona dei Marsi come infrastruttura per l’emergenza”; Terzo Premio: Claudia Sorbo con la tesi: “Strategie rigenerative per i territori multirischio: il caso di Destra Volturno in Campania” 4) Menzione a Ludovica Verna, con la tesi : “La via della valle. Ferrovie dismesse d’Abruzzo: il caso della Sangritana”.

Hanno preso parte alla premiazione Maria Grazia Piccinini (Associazione Ilaria Rambaldi Onlus), i rappresentanti dell’INU Luana Di Lodovico, Michele Talia (presidente nazionale) e Pierluigi Properzi.