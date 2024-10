Polo scolastico di Maiella, 500mila euro in arrivo per realizzare la mensa

Il nuovo polo scolastico di Maiella stava per essere completato, ma mancava ancora un elemento fondamentale: la mensa scolastica. Ora, grazie a un finanziamento di 496.800 euro, sarà possibile realizzare questo importante servizio al piano terra, completando così il progetto. Le risorse, annunciate dal Ministero dell’Istruzione, derivano da un bando nazionale del PNRR, mirato a incentivare il tempo pieno nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari, con la possibilità di estendere queste attività anche alle scuole medie. La parte dell’edificio destinata alla nuova mensa era da anni in una situazione di stallo, considerata inaccettabile. Finalmente, grazie a questo intervento, l’ala in questione potrà essere riqualificata ed essere operativa.

Tuttavia l’edificio di piazza del Popolo resterà privo della palestra mai rientrata nel progetto iniziale dell’edificio. In Alto Molise, oltre ad Agnone, anche il Comune di Civitanova del Sannio ha ottenuto un finanziamento, pari a 435.000 euro. Complessivamente, sono 27 i Comuni molisani che hanno avuto accesso ai fondi: 20 in provincia di Campobasso e 7 in provincia di Isernia. Tra questi ultimi, però, i Comuni di Rionero Sannitico e Sant’Agapito restano in attesa, poiché i loro progetti sono stati accettati con riserva.