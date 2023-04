Ponte Sente, dal Ministero confermano: riapertura al traffico entro dieci mesi

Si è svolto oggi al Mit l’incontro voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sul viadotto Sente Longo, chiuso al traffico dal 2018 per alcune criticità strutturali.

All’incontro, coordinato dal consigliere del Ministro Michele Marone, hanno partecipato anche i tecnici del Mit, i rappresentanti delle province di Chieti ed Isernia ed Anas. Nel corso della riunione si è preso atto delle analisi progettuali sviluppate da Anas e della possibilità di procedere all’apertura parziale del viadotto a seguito di alcuni interventi di consolidamento delle pile e dell’impalcato.

Si è convenuto che Anas procederà a trasmettere il progetto di adeguamento alle Province onde consentire i necessari via libera per avviare i lavori già nei prossimi mesi. La durata dell’intervento è stimata in dieci mesi, quindi la circolazione potrebbe essere ripristinata nei primi mesi del prossimo anno.