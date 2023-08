Porrini eletto presidente degli Atc Salinello e Vomano: «Caccia sostenibile e collaborazione con agricoltori e Regione»

Rinnovati i Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia Salinello e Vomano. In entrambi gli ATC il nuovo presidente è Franco Porrini, ingegnere di Castelnuovo Vomano, rappresentante di FEDERCACCIA, con una lunga esperienza nell’ambito della gestione del territorio e della fauna selvatica.

Il presidente Franco Porrini

«Si tratta di un impegno importante, bisogna saper coniugare le esigenze del mondo venatorio mettendole a confronto con quelle delle organizzazioni agricole, del mondo ambientalista, quel mondo che vive quotidianamente il territorio e che non è espressione dei salotti. – dichiara Porrini dopo la sua elezione – Tra i tanti obiettivi che ho inserito nel programma di mandato quello che ritengo più lungimirante è arrivare alla realizzazione di un unico progetto di gestione territoriale e faunistico che rappresenti uniformemente l’intera provincia di Teramo. Non ci sono, sul territorio teramano, distinzioni o esigenze differenti tra il Vomano e il Salinello, quindi si può portare avanti un’azione comune che può far bene al mondo venatorio e agli agricoltori. Ho detto spesso in passato e lo ribadisco tuttora che il mondo venatorio deve e dovrà essere l’alleato principale del mondo agricolo, avendo, l’uno e l’altro, esigenze e interessi comuni. L’agricoltura, sicuramente più importante della caccia, ha capito ormai quanto una caccia sostenibile svolga un ruolo importante, in molti casi vitale, per le produzioni di beni di prima necessità per l’intera società. Intensificheremo l’importante e costante dialogo con gli enti sovraordinati, in particolare con la Regione, al fine di evitare inutili scontri e proporre invece una politica costruttiva, collaborativa ed efficace. Un ringraziamento particolare va a tutte le forze che mi hanno sostenuto ma, nello stesso tempo ribadisco che sarò aperto al dialogo con tutti i componenti gli ATC convinto come sono che più si è compatti maggiori e migliori potranno essere i risultati che si potranno ottenere. Siamo determinati a portare avanti una politica gestionale importante e concreta. Al bando chiacchiere inutili che poco aiutano al conseguimento del compito di servizio che lo Stato e la società hanno assegnato agli ATC».