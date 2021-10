Porta un amico sul motorino, scatta il sequestro del mezzo e fermo per due mesi

La serrata con controlli su strada messa in atto dai Carabinieri della compagnia di Larino ha portato a contravvenzionare numerosi soggetti, uno dei quali minorenne, sorpreso alla guida di un motoveicolo mentre trasportava un altro suo coetaneo.

La legge infatti vieta ai minori di sedici anni di trasportare altre persone a bordo di qualsiasi veicolo, anche il guidatore se si è in possesso del così detto “patentino”, ovvero una vera e propria patente di guida. Per il ragazzo è immediatamente scattato il sequestro del ciclomotore ed il fermo amministrativo di due mesi del veicolo, oltre ovviamente al pagamento di una multa salatissima. I controlli sul territorio proseguiranno senza sosta, assicurano dal Comando Provinciale di Campobasso, per un ritorno più sereno alla normalità post pandemica tanto agognata

Correlati