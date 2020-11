Positiva al Covid, va in giro in auto con l’amica: denunciata 19enne

In seguito alla istituzione della zona arancione che ha interessato tutto l’Abruzzo, il Questore di Chieti, Annino Gargano, ha disposto l’intensificazione dei controlli finalizzati a far rispettare le norme anti contagio. Proprio nel corso di tali controlli gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Lanciano hanno sopreso una donna 19enne di Lanciano, risultata positiva al Covid19, mentre era normalmente in giro insieme ad una amica a bordo di una autovettura, ignorando dunque l’obbligo all’isolamento con contestuale divieto di rimanere in casa. La giovane è stata denunciata per violazione delle disposizioni anti contagio da Covid19. Recentemente, infatti, le forze dell’ordine hanno avuto disposizione di inserire nello SDI, il sistema informativo d’indagine interforze, i nominativi delle persone risultate contagiate dal Covid19. In ogni momento, dunque, in tempo reale, il personale operante è in grado di accertare se la persona sottoposta a controllo è stata contagiata dal virus pandemico.

