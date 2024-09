Prelievo selettivo del cervo in alcune zone d’Abruzzo, opposizione di traverso: scontro in Commissione

Giovedì 12 settembre, alle ore 10, è in programma la seduta della Commissione consiliare Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive. All’ordine del giorno la mozione, a firma dei consiglieri Monaco, Pietrucci, Cavallari, Blasioli, Pavone, Menna, Paolucci, D’Amico e Alessandrini per chiedere la revoca della Delibera di Giunta regionale n. 509 del 08 agosto 2024 (Approvazione del calendario venatorio regionale stagione 2024-2025 per l’esercizio del prelievo in forma selettiva del cervo e del relativo piano di abbattimento distinto per sesso e classi di età).

Previste le audizioni dell’assessore regionale Imprudente, del Direttore del Dipartimento Agricoltura, delle Associazioni agricole, delle Associazioni venatorie, degli A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) e delle Associazioni ambientaliste. La Commissione proseguirà i lavori, in seduta congiunta con la Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture, per l’esame del seguente punto: Emergenza idrica in Abruzzo (audizioni: assessore Imprudente, Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente, Presidente ERSI, Gestori Servizio idrico, Forum H2O). I lavori della Commissione Territorio proseguiranno con l’esame di due risoluzioni: la prima, a firma del consigliere Blasioli, sulla “Tutela falda acquifera delle sorgenti del Tirino”; la seconda, a firma dei consiglieri Campitelli e Di Matteo, sulla “Tutela sorgente Basso Tirino”. (red)