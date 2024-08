Premio “Ruggero da Fraine” all’assessore Tiziana Magnacca e al giornalista Domenico Iannacone

La Pro Loco FRAINE è tornata ad animare lo splendido borgo dell’Alto Vastese grazie ad un ricco programma di eventi di arte, cultura e momenti di svago. «Nonostante il paese di Fraine sia vittima di uno spopolamento verso le realtà costiere, come altri piccoli centri dell’Alto Vastese – fa presente Giacomo Di Pasquale – il forte e immenso amore per il nostro paese, che trasuda sempre in ogni manifestazione, ha preso il sopravvento sull’attivarci con una consistente attività di proposte verso la comunità e coloro che, originari di Fraine, sono tornati in paese per passare il periodo di ferie».

17 agosto: ore 20.00 Largo Piano della Torre. “Borgo in Festa” con cena e bevande. Serata allietata dalla musica di Emilio Stampone “The Voice”.

18 agosto: Ore 18.00 Largo Piano della Torre. Premio arte&cultura “Ruggero da Fraine”. Presentazione dei libri e incontro con gli scrittori Silvio Bellano, Zoe Biscaglia e Vincenzo Chielli.

Alle ore 21.30, con partenza dal Municipio, Passeggiata notturna al Santuario Mater Domini. Al termine cocomerata e intrattenimento musicale con Mario Torricella.



19 agosto: Ore 18.00 Largo Piano della Torre (Chiesa San Silvestro) Premio arte&cultura “Ruggero da Fraine”. Ospite l’Assessore Regionale Abruzzo alle Attività produttive, Lavoro e Ricerca Industriale TIZIANA MAGNACCA che presenterà il suo libro” Come goccia su una foglia. Lettere a mia madre”.

Successivamente salirà sul palco del premio “Ruggero da Fraine”, l’ospite d’onore della manifestazione, il noto giornalista, regista e conduttore televisivo Rai Tv DOMENICO IANNACONE.

Dialogherà con il conduttore RAI e l’Assessore Regionale il giornalista e Presidente della Pro Loco Fraine il Dott. Giacomo Di Pasquale. Al termine del reading letterario gli ospiti saranno premiati quali vincitori della V edizione del Premio arte e cultura “Ruggero da Fraine”. A conclusione buffet con aperitivo, cibi e dolci locali.

21 agosto: Ore 20.00 Piano della Torre serata musicale con la nota band di Mirco e “Le Bollicine” Cover Tribute VASCO ROSSI, con cena e bevande.

Nel corso dello spettacolo sarà premiato STEFANO RAMUNDO campione italiano boxe Superleggeri, oriundo frainese e vanto della nostra comunità.

L’evento clou del programma della Pro Loco Fraine sarà rappresentato dalla presenza, oltre che di Tiziana Magnacca, del noto giornalista, regista e conduttore televisivo Domenico Iannacone. “Il Premio arte e cultura Ruggero da Fraine quest’anno è giunto alla sua V edizione. In passato abbiamo premiato e ospitato personalità di spicco come il poeta paesologo Franco Arminio, il giornalista RAI Nicola Mastronardi, la scrittrice Elsa Flacco, l’artista contemporaneo Giuseppe Stampone, il famoso regista e scrittore Federico Moccia – evidenzia Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine – Ma questa volta ci siamo superati invitando Domenico Iannacone, autore di programmi di successo come “Presa Diretta”, “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui”. Una grandissima presenza che darà ancora più lustro e prestigio al nostro Premio “Ruggero da Fraine”, che consegneremo con grande soddisfazione a Domenico Iannacone”.

“Siamo certi che le iniziative organizzate per questa estate possano rappresentare un volano per la valorizzazione del nostro paese di FRAINE, troppo spesso dimenticato dalla politica e dalle istituzioni. – afferma Giacomo Di Pasquale – C’è tanta voglia di tornare al dibattito, voglia di relazioni e di cultura da condividere con serenità e spensieratezza. Un grazie immenso agli splendidi volontari della Pro Loco FRAINE che, gratuitamente, permettono ogni anno la riuscita di tutte le manifestazioni” – conclude Di Pasquale – “Vi aspettiamo nelle piazze di Fraine e faremo del nostro meglio come Pro Loco per accogliervi con arte, cultura, musica, tradizioni e svago in questa estate 2024”. Per informazioni 335.5869439.