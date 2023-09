Prende a pugni la moglie durante il viaggio in macchina, marito violento in manette

Trasacco – litigano durante il viaggio in macchina e l’uomo, una volta fermato il mezzo, sferra dei pugni al volto della moglie. La donna riesce a fuggire e raggiunge la vicina caserma dei carabinieri. Con il viso ancora grondante di sangue, denuncia fatti ai militari.

Intanto, una pattuglia della locale stazione, già in servizio perlustrativo, intercetta immediatamente l’uomo rimasto in strada e lo blocca per poi condurlo in caserma. Gli accertamenti e le modalità dell’intervento hanno portato all’arresto dell’uomo per maltrattamenti e lesioni aggravate verso la coniuge convivente.

La donna ha dovuto fare anche ricorso alle cure dell’ospedale cittadino dove subirà un intervento chirurgico per ricomporre la frattura del setto nasale, riportata a seguito dei colpi ricevuti.

Da ieri sera, l’uomo si trova ristretto nell’istituto penitenziario avezzanese.

Gli atti relativi all’intervento dei carabinieri sono stati messi a disposizione del p.m. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, che ha iscritto un procedimento penale a carico dell’indagato e ha richiesto, al GIP del tribunale della sede, la convalida dell’arresto, prevista nei prossimi giorni.