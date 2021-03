Prende il fucile e spara ad un cane fastidioso, fermato un uomo: sequestrate tutte le armi

(ANSA) – BOLOGNA, 14 MAR – Ha imbracciato un fucile e ha sparato a un cane uccidendolo. Protagonista della vicenda – avvenuta ieri sera nelle campagne tra Carpi e Medolla – un uomo del posto che, forse infastidito dai latrati di un esemplare di meticcio che gironzolava in un terreno antistante la sua abitazione, ha colpito l’animale all’addome, uccidendolo sul colpo. La scena è stata notata da due ragazzi che stavano percorrendo una strada sterrata lì vicino, i quali hanno avvertito immediatamente i Carabinieri: giunti sul posto i militari hanno fermato l’uomo, detentore di una dozzina di armi, il quale dovrà rispondere del reato di uccisione di animali.

Tutte le armi sono state sequestrate in attesa di eseguire una perizia balistica che stabilisca con quale di esse, l’uomo abbia sparato al cane. (ANSA).

Nei giorni scorsi un episodio analogo si è registrato in Abruzzo, anche se in quel caso l’animale in questione era un lupo e non un cane.