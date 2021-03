Coppa Italia femminile, Marinelli trascina l’Inter nel derby contro il Milan

Il derby di Coppa Italia femminile va all’Inter. La gara, valevole per la semifinale di andata, si decide nel primo quarto d’ora. Le nerazzurre di Sorbi passano dopo appena 3 minuti grazie alla rete di Gloria Marinelli lesta a ribattere in gol la respinta del portiere Korenciova su calcio di rigore della Rincon. Il raddoppio arriva al 12’ e porta la firma della Moller. Tre minuti più tardi il Milan accorcia le distanze con Giacinti. Nel secondo tempo a nulla vale il palo colpito dalla milanista Grimshaw (71’). Il punteggio non cambia e l’Inter fa sua la prima semifinale di Coppa Italia. Nell’altra semifinale la Roma batte la Juventus per 2-1. Le gare di ritorno fissate per il 24 e 25 aprile.

Il tabellino:

Reti: 3’ Marinelli,12’ Moller, 15’ Conc

Inter (4-3-3): Gilardi; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Moller, Mauro (81’ Tarenzi), Marinelli. A disp.: Aprile, Passeri, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Vergani. All.: A. Sorbi



Milan (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Tucceri Cimini (72’ Kulis), Bergamaschi, Grimshow, Rask, Hasegawa, Conc (78’ Mauri), Dowie, Giacinti. A disp.: Piazza, Rizza, Morleo, Tamborini, Coda, Vitale, Simic. All.: M.Ganz



Arbitro: Ricci di Firenze



Note: gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Pandini, Merlo, Grimshow. Recupero: 2′ + 3′