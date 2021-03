Prende il reddito di cittadinanza, ma spaccia cocaina e hashish: arresto nel Chietino

Continuano i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale del Chietino per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Lo scorso fine settimana, i finanzieri della Tenenza di Ortona hanno sequestrato 35 grammi di cocaina e 70 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 4mila euro in contanti.



Il servizio scaturisce dall’ordinaria attività di prevenzione posta in essere per il contenimento del rischio da contagio COVID-19 nel corso del quale, con l’ausilio delle unità cinofile di Pescara, si è proceduti al controllo e alla perquisizione dell’ortonese.

Il soggetto, che risulta anche percettore del Reddito di Cittadinanza, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria teatina.

Il risultato di servizio conferma la costante presenza del Corpo sul territorio della Provincia, in perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia e in piena aderenza alle direttive emanate dal Prefetto.