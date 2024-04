“Presenze silenziose”, a Castiglione Messer Marino la mostra sui grandi carnivori

«Dopo anni di assenza, il lupo, l’orso bruno, la lince e lo sciacallo dorato stanno tornando a popolare i nostri monti e foreste, un fenomeno di grande rilevanza biologica che stimola anche una riflessione profonda sul nostro rapporto con la natura. Questi grandi carnivori, protagonisti di una rilocalizzazione spontanea, non solo contribuiscono all’equilibrio degli ecosistemi, ma ci ricordano anche l’importanza delle pratiche di convivenza e della cultura rurale tradizionale».

Il CAI Club Alpino Italiano, tramite il Gruppo Grandi Carnivori, ha messo in luce la necessità di una gestione informata e equilibrata, che permetta una convivenza serena e costruttiva con questi magnifici animali. In questa ottica la sezione Cai di Atessa, guidato dalla castiglionese Giuseppina Zaccardi e l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino, in collaborazione con la presidenza dell’istituto scolastico comprensivo, hanno organizzato e allestito la mostra dal titolo “Presenze silenziose – Ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano“.

L’allestimento presso la palestra scolastica, da oggi, 15 aprile, fino a venerdì, sia al mattino che al pomeriggio (orario 8.30 – 12 14.30 – 16)

Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo grandicarnivori@cai.it