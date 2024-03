Presidente della Cassazione: «Nei tribunali servono uffici stampa retti da giornalisti»

«Dobbiamo far comprendere meglio ai cittadini il lavoro che svolgiamo e per questo abbiamo bisogno di professionisti dell’informazione. Ritengo che la magistratura debba dotarsi di veri e propri uffici stampa composti da giornalisti, a partire dalla Corte di Cassazione e dalle Corti d’Appello per arrivare anche a tutti i Tribunali».

Lo ha affermato la prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione Margherita Cassano nel corso della tavola rotonda, coordinata dal vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti Angelo Baiguini, sul tema “Comunicazione e giustizia. Quali prospettive per la formazione degli operatori del diritto” svoltosi il 18 marzo a Roma presso il Palazzo della Cassazione. “C’è tanto da spiegare del nostro lavoro – ha aggiunto Cassano – pensiamo, ad esempio, a come meglio illustrare le Motivazioni delle sentenze che necessitano di terminologie molto tecniche per addetti ai lavori, ma che sarebbe utile anche comunicare in forma sintetica e semplificata per il grande pubblico almeno nei punti fondamentali.”

Il dibattito è stato promosso dalla Scuola Superiore di Magistratura ed è stata l’occasione per illustrare il volume omonimo “Comunicazione e Giustizia” realizzato con la collaborazione del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Oltre a Cassano e Baiguini hanno partecipato Luigi Salvato, Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione; Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense; Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; Federigo Bambi, Professore associato di storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze.

Il Procuratore generale Luigi Salvato si è concentrato sul cuore della comunicazione istituzionale. “Il giudice parla attraverso la Motivazione – ha sottolineato – ma c’è il rischio di deviazione del processo la cui verità deve formarsi solo ‘nel’ processo e non nei media. La narrazione del processo deve comunque essere fatta solo da professionisti dell’informazione; abbiamo, invece, un problema su quanto circola sui social media e sul web.”

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI