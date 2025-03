Prevenire la violenza di genere, intesa tra associazione ‘Me Too’ e prefettura di Isernia

Un passo avanti nella lotta alla violenza di genere. Questa mattina, nella sede di via Kennedy, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha firmato insieme a Pasqualino De Mattia, presidente dell’Associazione “Me Too”, l’Addendum al Protocollo d’Intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

L’adesione dell’associazione rafforza la rete di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, ampliando le azioni di sostegno alle vittime. Il percorso, avviato lo scorso 25 novembre con il progetto Viva Vittoria, si arricchisce così di un nuovo partner attivo nel promuovere una cultura del rispetto e della dignità umana attraverso iniziative educative e di sensibilizzazione.

Soddisfazione è stata espressa dal Prefetto Montella, che ha sottolineato l’importanza di strategie sinergiche tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni. “L’ingresso di Me Too rappresenta un valore aggiunto per l’intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, grazie al suo impegno concreto sul territorio”, ha dichiarato.