Prima candelina per la dolcissima Ambra, carissimi auguri!

«Un anno fa nascevi Tu: un batuffolo di neve dagli occhi come zaffiri. Eri inerme, candida, ma l’emozione che hai regalato è stata immane al sol primo sguardo. Sei incanto, magia e stupore, ogni giorno, sempre di più. L’attesa nell’aspettarti è stata grande, ma è già trascorso un anno. Il tempo vola, inesorabile scorre via ed oggi ti appresti a tagliare il primo km di un lungo percorso chiamato vita. Vorremmo augurarti tante cose belle, ma meraviglia più grade di te non c’è. Possa la vita regalarti solo il meglio, serenità e salute siano per te compagne fedeli e sii felice di ogni passo che farai. Auguri gioia nostra, ti amiamo».

E’ il messaggio speciale per la piccola Ambra, che oggi spegne la sua prima candelina, inviatole dalla zia Nicole e dalla famiglia, con un augurio particolare dalla cuginetta Desiré. Si associa volentieri agli auguri, da estendere alla nonna Silvana originaria di Castelguidone e al nonno ovviamente, la redazione dell’Eco.