Prima candelina per Tommaso Tatangelo, dolcissimi auguri

Prima candelina per Tommaso Tatangelo di Belmonte del Sannio, per la gioia di mamma Valentina e papà Alfonso di Castiglione Messer Marino. E in questo giorno così importante arriva per il piccolo Tommaso un messaggio speciale, pieno d’amore: «E’ già passato un anno da quando sei nato e ci hai regalato così tanti momenti ed emozioni da custodire per sempre nei nostri cuori. Oggi la tua prima candelina, con l’augurio che la tua vita sia cosparsa di splendidi colori e che possano i tuoi anni futuri essere sempre luminosi e gioiosi e soprattutto pieni di felicità». Ai dolcissimi auguri di zio Stefano e zia Marika si uniscono volentieri quelli della nostra redazione.

Correlati