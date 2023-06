Prima comunione, la festeggiata arriva volando… a bordo di un elicottero, tanti auguri Lisa!

La festeggiata è arrivata dal cielo. Non è solo un modo di dire, ma è ciò che è realmente accaduto nella giornata di domenica a Pescopennataro, in Alto Molise. Il papà Felice Mucilli ha voluto regalare alla sua principessa Lisa, che ha fatto la prima comunione, un’esperienza straordinaria, un indimenticabile viaggio in elicottero. E gli increduli invitati alla festa, che hanno raggiunto il “Rio Verde Park” di Pescopennataro, hanno assistito allo “sbarco” della festeggiata Lisa, scortata dalla mamma Valentina Balbi di Agnone e del papà Felice. A tutta la famiglia e soprattutto a Lisa gli auguri dalla nostra redazione.

