Primarie Pd: ad Agnone votanti in calo, stravince Elly Schlein con l’83% delle preferenze

Primarie per l’elezione del segretario Pd: ad Agnone stravince Elly Schlein. Nella cittadina altomolisana, come ampiamente anticipato, la Schlein ottiene l’83% delle preferenze pari a 145 voti. Stefano Bonaccini si ferma a 29 consensi con una percentuale che si attesta al 17. Nel seggio di via Matteotti allestisto dai responsabili del circolo cittadino ‘Libero Serafini’ hanno votato anche da Poggio Sannita, Belmonte del Sannio e Castelverrino. In merito ai votanti, 174, si tratta di un numero in netto calo rispetto alle ultime primarie del Partito democratico.

Correlati