Sorpreso mentre spaccia cocaina, molisano finisce in manette

Dopo l’operazione denominata ‘GLI INTOCCABILI’ grazie alla quale è stato inferto, circa dieci giorni fa, un duro colpo allo spaccio di cocaina nel centro storico di Campobasso, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia, dopo mirati servizi di osservazione, pedinamento e controllo, hanno messo a segno un altro importante arresto.

Il quantitativo dello stupefacente sequestrato questa volta è di circa 150 gr. di cocaina con un grado di purezza elevatissimo, rinvenuti nella disponibilità di un 35enne di Campobasso al quale sono stati sequestrati, a seguito di perquisizione, anche un bilancino di precisione, un macchinario per confezionare le dosi dello stupefacente e più di 10mila euro in banconote, queste ultima nascoste in un piccolo casolare al quale solo l’arrestato poteva accedere.



Ma c’è di più: il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e nullafacente, grazie al blitz, veniva colto nella flagranza di cedere una dose della predetta cocaina (circa 5 grammi, anch’essi recuperati e sequestrati) ad un altro soggetto già noto ai militari di Corso Mazzini che, nella circostanza, è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La sostanza rinvenuta dai Carabinieri era accuratamente suddivisa in dosi termosaldate e pronte allo spaccio. Al termine delle attività di perquisizione, il fermato veniva condotto presso gli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile dove, al termine delle formalità di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e condotto presso la casa circondariale di Campobasso in attesa del giudizio così come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Capoluogo.

Quest’ultima arresto per droga è anche il frutto della collaborazione dei cittadini che, con spirito di collaborazione e profondo senso dello Stato, hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri dopo aver visto ‘strani’ movimenti di auto e personaggi in zone particolarmente sensibili della città in cui vivono con i loro figli. E’ questo lo step ulteriore che rende l’attività repressiva delle forze di polizia ancor più efficiente ed efficace.

Anche le ultime operazioni antidroga hanno visto la collaborazione di molti cittadini che hanno prontamente informato l’Arma di tutto quello che vedevano. Si è notato, con soddisfazione, un costante aumento delle segnalazioni.

E’ con la sinergia e la collaborazione di tutti che l’Arma dei Carabinieri di Campobasso sta ottenendo rilevanti e significativi risultati nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ogni contributo e segnalazione consentirà a tutti di vivere in una società migliore e sarà un’azione importante che ogni cittadino compirà per il suo territorio.

L’ingente quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro è stato già inviato al laboratorio analisi di Foggia per le analisi quantitative e qualitative che permetteranno di conoscere il numero esatto delle dosi che l’odierno arrestato avrebbe potuto confezionare e spacciare.

L’ultimo arresto dei Carabinieri ha permesso di assestare un altro importante colpo al giro di spaccio di sostanze stupefacenti nella città sottraendo dal mercato locale un quantitativo di cocaina che avrebbe sicuramente rifornito numerosi altri spacciatori ed assuntori.