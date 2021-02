«Purtroppo ci sono problemi di connessione e non vogliamo rischiare che si interrompa l’incontro durante i lavori. Rinviamo l’evento a sabato prossimo».

Così la dirigente dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino, Anna Paolella, comunica il rinvio della videoconferenza in programma per il pomeriggio di oggi in merito ai pericoli del web e dei social per i giovani e giovanissimi.