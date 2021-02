Sfide Tik Tok e pericoli del web: esperti a confronto nell’istituto scolastico di Castiglione

Tik tok? La Balena blu è in rete?: i pericoli online, conoscerli e prevenirli. E’ l’iniziativa formativa, pensata per genitori e alunni, a cura dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino-Carunchio, in programma sabato 13 febbraio 2021 dalle ore 18 ovviamente in modalità on line.

«Diverse internet challenges hanno caratterizzato quest’ultimo periodo: nel social TikTok la Skull Breaker Challenge, dove tre ragazzini saltavano in sequenza, ma uno dei tre veniva sbilanciato dagli altri due cadendo rovinosamente a terra con la testa indietro, con un esito facilmente immaginabile; ad inizio pandemia è andata di moda la disgustosa Corona Virus Challenge» spiega Anna Paolella, dirigente scolastica dell’istituto.

La dirigente, Anna Paolella

Proprio per riflettere su queste tematiche di stringente attualità e conoscere i pericoli delle internet challenges e i problemi di natura comportamentale derivanti da un uso deviato della tecnologia, l’istituto ha promosso un incontro telematico informativo con la partecipazione della dirigente Anna Paolella, di Piera Giuliano, psicologa esperta dell’età evolutiva e Silvana Di Palma, pediatra.

L’incontro sarà introdotto da alcuni studenti della classe I della scuola secondaria di I grado di Castiglione Messer Marino, vincitori del Premio Scuola digitale.



L’iniziativa, rivolta ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie, si svolgerà sul canale telematico dell’istituto sabato 13 febbraio alle ore 18 al seguente indirizzo https://youtu.be/AFclcTe7ghQ