Progetto Noemi, il Milan Club di Castel del Giudice dona 400 euro per la ricerca

Il Milan Club di Castel del Giudice comunica di aver raccolto quattrocento euro, ricavati dalla lotteria di beneficenza. «Il ricavato è stato interamente devoluto all’associazione Progetto Noemi, per contribuire alla loro causa» spiega il presidente dei milanisti Carmelio Cenci. L’associazione viene fondata nel 2013 dai genitori di Noemi Sciarretta, una bimba di Guardiagrele, in provincia di Chieti, alla quale a soli tre mesi di vita è stata diagnostica la SMA 1, atrofia muscolare spinale di tipo 1. Una vicenda che ebbe una vasta eco sulla stampa, anche per l’interessamento del Papa alle sorti della piccola.

«L’obiettivo principale dell’associazione è quello di sensibilizzare le aziende sanitarie locali, gli operatori sanitari, le istituzioni ed in generale l’opinione pubblica sulla conoscenza della SMA e delle disabilità gravissime pediatriche, sostenendo la ricerca scientifica e portando al centro dell’agenda sociale ed istituzionale la tematica del sostegno dei piccoli pazienti a cui è stata diagnosticata la SMA1, o un’altra malattia grave, e dei caregiver e familiari che se ne prendono cura. – continuano dal Milan Club di Castel del Giudice – Vi invitiamo a visitare il sito internet per tutte le informazioni www.progettonoemi.com».

«Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e dato il loro contribuito per questa iniziativa che ha riunito tutti in un unico scopo etico, sociale e solidale. – aggiunge il presidente Cenci – Ringraziamo Rocco Lucci nostro amico e socio, che ha fatto da tramite e da portavoce dell’associazione come sempre con grande disponibilità e attaccamento. Lo ringraziamo anche per aver donato il secondo premio della lotteria in palio. Ringraziamo il responsabile Melise, Emanuele Scocchera , per aver contribuito al terzo premio della lotteria, donando un cesto di prodotti tipici della filiera, fatti a Castel del Giudice: la birra Malto Lento, il miele dell’Apiario di Comunità e i prodotti Melise, succo di frutta, zafferano pregiato e composta di mele. Questo premio tra l’altro è stato gentilmente donato all’associazione dalla vincitrice dell’estrazione, Angela. Nel nostro piccolo – chiude il presidente dei milanisti – abbiamo cercato come sempre di dare un piccolo contributo per affiancarci a una causa più grande di noi. La solidarietà e la beneficenza sono un dovere e anche un piccolo contributo è un segnale di nobiltà d’animo. Ringraziamo l’associazione “Progetto Noemi” per il loro lavoro quotidiano e per tutto quello che stanno facendo e che faranno in futuro».