Prorogata la caccia al cinghiale in Molise e braccata valida anche con tre soli cacciatori

«Prorogata la caccia al cinghiale in Molise fino al 31 gennaio, su richiesta delle organizzazioni agricole, venatorie e dei tanti sindaci che a loro volta raccolgono incessantemente lamentele e testimonianze di cittadini allarmati per la sicurezza delle strade e non solo».

Ne dà notizia l’assessore regionale alla Caccia, Nicola Cavaliere.

«Occorre poi precisare che si è ritenuto opportuno ridurre il numero minimo dei componenti della squadra a tre, senza alcuna differenza tra feriali pre-festivi e festivi, considerata l’emergenza in atto e le eventuali, nuove restrizioni che il governo nazionale potrebbe imporre alla nostra Regione. – aggiunge Cavaliere – Ringrazio infine il Presidente Toma e i colleghi della Giunta per aver condiviso senza alcuna esitazione la mia proposta».