Provincia di Isernia, Vincenzo Scarano subentra a Nicolino di Biase non eletto consigliere comunale a Frosolone

Il Comune di Agnone avrà un altro consigliere provinciale. Dopo Franco Marcovecchio, eletto in quota centrosinistra, a Palazzo Berta entra Vincenzo Scarano, primo dei non eletti. Prende il posto di Nicolino Di Biase che ha mancato l’elezione al Comune di Frosolone e quindi decade dalla carica di consigliere provinciale. La surroga avverrà durante il prossimo consiglio provinciale convocato dal presidente, Daniele Saia per giovedì 27 giugno alle ore 10,30 in prima convocazione e alle 14,30 in seconda convocazione.

Durante l’assise Saia nominerà ufficialmente il suo vice che dovrebbe essere Linda Dall’Olio di Forza Italia e assegnerà le deleghe ai consiglieri provinciali già note agli organi di stampa e che vedono Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano occuparsi di Viabilità e Personale; Candido Paglione, primo cittadino di Capracotta, a cui andranno Edilizia scolastica dell’alto Molise, Piano neve, Patrimonio e Società partecipate, Aree interne; Linda Dall’Olio alla quale saranno assegnate Edilizia scolastica Isernia-Venafro e Polizia provinciale e venatoria; Giuseppe Centracchio con Ambiente, Rapporti con il Pnalm, Caccia, Pesca e Tartufi; Sara Ferri assegnataria di Turismo, Cultura, Politiche sociali e giovanili, Sport; Franco Marcovecchio che si interesserà di Efficientamento energetico, Fresilia e Formazione professionale; Claudio Falcione che avrà nelle sue competenze l’Emergenza ambientale della piana di Venafro, Biblioteca provinciale e Rapporti con le istituzioni per le attività al completamento della Fresilia.