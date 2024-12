Provincia, piano triennale lavori pubblici: investimenti per 165 milioni di euro complessivi

Il consiglio provinciale di Chieti ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, dopo il parere favorevole dell’assemblea dei sindaci. Tra le principali voci del bilancio, emerge il piano triennale dei lavori pubblici che si distingue per un programma di investimenti di 165 milioni di euro complessivi nel triennio.

Gli interventi prioritari riguarderanno l’edilizia scolastica, con oltre 88 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strutture che ospitano gli istituti scolastici superiori; per la viabilità provinciale, oltre 50 milioni di euro destinati al miglioramento della rete stradale, sia attraverso la costruzione di nuovi ponti che mediante la messa in sicurezza di una parte consistente dei 1600 km di strade che assicurano i collegamenti tra i 104 Comuni della provincia. Il consigliere Angelo Radica ha presentato dieci emendamenti al documento unico di programmazione 2025-2027, respinti a maggioranza dal consiglio.

“Questo bilancio, che a 20 anni dall’ultima volta viene approvato entro l’anno solare grazie al lavoro degli uffici, rappresenta un importante strumento per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e per migliorare i servizi ai cittadini – sottolinea il presidente Francesco Menna – Nonostante i tagli del governo centrale, che la Provincia di Chieti subisce come per gli altri enti locali e nonostante il contributo che la Provincia darà allo Stato nel 2025, oltre 16 milioni di euro, lavoriamo ogni giorno per utilizzare al meglio le risorse disponibili, rispettando i cronoprogrammi e assicurando la massima trasparenza nella gestione dei fondi. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a oltre 42 milioni di euro, la Provincia sta portando avanti numerosi cantieri già avviati, con un’attenzione particolare alla riqualificazione delle infrastrutture scolastiche e stradali. Ringrazio i sindaci intervenuti nel corso dell’assemblea per il parere favorevole espresso alla proposta di bilancio di previsione: da parte nostra restiamo come sempre in ascolto delle istanze dei territori che loro rappresentano egregiamente”.