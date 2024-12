Gospel Christmas Night, esplodono le richieste e l’Italo Argentino avvia la campagna abbonamenti “smart”

Sono pochissimi i posti ancora disponibili per la Gospel Christmas Night, in scena lunedì 23 dicembre alle 21 sul palco del Teatro Italo Argentino di Agnone, che vedrà protagonista il Simply Singers Choir diretto dal M° Silvia Romano e accompagnato dal vivo dai maestri Antonello Rapuano al piano, Alfonso Camarota al basso e Domenico De Marco alla batteria. Una serata musicale all’insegna dei grandi e più amati classici gospel, con brani di Stan Walker, Anita Wilson, Aretha Franklin, Tina Turner e altri grandi della musica statunitense, le cui vibranti note porteranno l’augurio del Teatro agnonese al suo affezionato pubblico.

Si tratta del secondo appuntamento della stagione teatrale 2024/2025, promossa dall’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”, che viste le numerose richieste ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti con una speciale formula in occasione del Natale: l’abbonamento smart. Si tratta di un carnet di tre spettacoli, ovvero Fino alle stelle, Ion e uno a scelta tra Non è vero ma ci credo e La Locandiera, al prezzo vantaggioso di € 45. L’abbonamento smart rientra nell’iniziativa A Natale regala il Teatro, ed è acquistabile fino al 6 gennaio esclusivamente presso la Pro Loco di Agnone, in un’elegante confezione-regalo.

Prosegue intanto la programmazione cinematografica, che per il Natale si rivolge ai più giovani e alle famiglie, con il nuovo lungometraggio animato Disney, “Oceania 2”, già campione di incassi in tutta Italia. Le proiezioni si terranno sabato 21 e domenica 22 con doppio spettacolo, alle 16 e alle 18, e il 25 dicembre con unico spettacolo alle ore 18. Gli ultimi biglietti per la Gospel Christmas Night sono in vendita al costo di € 15 in platea ed € 10 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita).

Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro. Per informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro.