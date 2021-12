Pulcini in campo e sul terreno di gioco del Civitelle va in scena una festa a cielo aperto

«Oggi è stato un pomeriggio impegnativo, ma bellissimo. Vedere quaranta ragazzi della scuola calcio polisportiva Agnone/Robur, più altrettanti ragazzi delle scuole calcio di Castel di Sangro e dell’Olimpic di Isernia nello stesso tempo, sulle stesso terreno di gioco, è stato davvero un grande piacere».

Sono le parole di mister Yannick Brisotto, allenatore dei pulcini della scuola calcio di Agnone, che coadiuvato dall’instancabile mister Michele Delli Quadri, ha coordinato dalla panchina gli incontri di oggi pomeriggio riservati ai pulcini.

«Grazie a tutti i ragazzi per l’impegno. E grazie a tutti genitori per l’aiuto. Spero che i ragazzi si siano divertiti. -chiude il mister – Continuiamo a lavorare per migliorare».