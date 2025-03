Pullman precipita nel fiume, morto l’autista molisano: operazioni di recupero in corso

Intervento di soccorso in atto nel centro città a Torino per un autobus caduto dal ponte di Piazza Vittorio Veneto e finito nel Po. I vigili del fuoco hanno subito soccorso l’autista, recuperato in stato di incoscienza e che, da notizie pervenute, sarebbe poi deceduto.

Sono ora in corso verifiche da parte dei sommozzatori per escludere la presenza di altre persone coinvolte. In particolare, avuta conferma che l’autista era da solo al momento dell’incidente, si sta accertando che nessun passante sia stato trascinato nel fiume a seguito dell’impatto. Per questo, con due autogrù si sta procedendo nell’opera di sollevamento del pullman.

Secondo le prime notizie battute dalle agenzie, l’autista era originario di Guglionesi.