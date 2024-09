Quarantenne trovato morto in casa: sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Verso le 12,30 circa la squadra Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta su segnalazione dei Carabinieri per un soccorso a persona in località Rio Corto a Termoli. All’arrivo sul posto, dopo aver aperto il portone dell’abitazione con le attrezzature in dotazione, il personale si è trovato davanti al corpo senza vita di di un quarantenne. Sul posto anche Carabinieri di Termoli e 118 per quanto di loro competenza.

Correlati