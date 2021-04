Quasi due chili di hashish nascosti in casa, due giovani in manette

Nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanza stupefacente disposto dal Questore della Provincia di L’Aquila, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha tratto in arresto due giovani, responsabili dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella zona nord della cittadina marsicana, il personale del settore Anticrimine ha sorpreso un 21enne di origine italiana, a cedere dosi di hashish ad altri acquirenti. I giovani, in numero di cinque venivano prontamente fermati e accompagnati presso il Commissariato per gli adempimenti di rito. La successiva perquisizione effettuata presso il domicilio del ragazzo italiano che condivide con un 24enne di origini rumene, presente nel gruppo dei giovani fermati, ha permesso di rinvenire e sequestrare più di 1,7 Kg. di hashish, 25 gr. di marijuana e 10 gr. di cocaina nonché bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento in dosi, unitamente alla somma in contanti di 300,00 euro, probabile provento dell’attività illecita.

Inoltre nell’abitazione sono state scoperte due piantagioni di marijuana allo stato florido, pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio della Marsica. D’intesa con il P.M. di turno, i due giovani sono stati arrestati e sono in attesa di essere tradotti in carcere, a disposizione dell’A.G.. Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione da parte degli uomini e delle donne del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano al fine di arginare ogni forma di illegalità, con particolare riguardo per quei reati che destano notevole allarme sociale presso la comunità civile.