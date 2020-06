Questura e Municipale, servizi congiunti per prevenire reati

Nella mattinata odierna, il Questore della provincia di Campobasso, Giancarlo CONTICCHIO ha ricevuto presso il suo ufficio di via Tiberio, il Comandante della Polizia Municipale di Riccia (CB), Tenente Donato SANGIORGIO.

Nello spirito di collaborazione tra enti sono state avviate intese sull’attivazione di efficaci e proficui servizi di prevenzione del controllo del territorio da attuare anche in quel comune.

Nell’occasione il Questore, ha espresso profonda e viva gratitudine per il senso di collaborazione dimostrato dal Comandante della Polizia Locale, affermando l’importanza del coinvolgimento delle Polizie Locali nel sistema di sicurezza integrata e partecipata.

Ha, altresì, espresso sentimenti di stima all’Amministrazione comunale, per il tramite del Sindaco Pietro TESTA.

