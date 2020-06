L’infiorata di Montazzoli dedicata al personale sanitario «in trincea»

Montazzoli non rinuncia alla tradizionale infiorata, perché la fede, ma anche la bellezza in generale, rendono le giornate più belle. E in questo periodo particolare di emergenza, gli organizzatori hanno deciso di dedicare l’infiorata al personale sanitario, per «esprimere profonda gratitudine a chi in questa pandemia è stato in prima linea».

E’ quello che comunicano gli organizzatori Carapello Alba, Del Roio Miriam, Francesco Novello, Pamela Berardinelli.

