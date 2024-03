RadicalMente: Giuliana Sgrena apre la rassegna letteraria in Alto Molise con “Donne ingannate”

A Castel del Giudice, il 16 marzo alle ore 16, presso la Sala Meeting di Borgo Tufi, Giuliana Sgrena sarà ospite della Rassegna Letteraria Radicalmente. Giornalista, scrittrice e politica. Ha intrapreso la carriera giornalistica all’inizio degli anni Ottanta e nel 1988 inizia a lavorare con Il Manifesto, occupandosi soprattutto di temi relativi alla cultura islamica e alla condizione delle donne nei paesi musulmani. Corrispondente estero in Algeria, Somalia, Palestina e Afghanistan, il 4 febbraio 2005 è stata rapita dall’Organizzazione per la Jihad islamica mentre si trovava a Baghdad come inviata de Il Manifesto; il 4 marzo dello stesso anno è stata liberata da servizi segreti italiani.

Dopo aver ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2003) e il premio giornalistico Saint Vincent (2005), dal 2011 si è dedicata all’analisi dei movimenti rivoluzionari della Primavera Araba. Oltre che con Il Manifesto, collabora con Rainews 24 ed è autrice di diversi libri centrati sul mondo islamico. Nella giornata del 16 marzo, accompagnata dalle note del Maestro Mauro Petrarca e dal canto di Remo Gentile, la scrittrice ci parlerà del suo ultimo lavoro: Donne Ingannate. Il velo come religione, identità e libertà, edito da il Saggiatore. Il tavolo sarà presieduto dalla filosofa Esther Basile, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; dalla direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, la dott.ssa Maria Iannotti; dalla dott.ssa Maria Rosaria Rubulotta, medico oncologo e responsabile degli Archivi dell’istituto per gli Studi Filosofici di Napoli. Dialogherà con le ospiti la dott.ssa Luciana Petrocelli, presidente dell’Associazione Casa Frezza, ente organizzatore dell’evento, coadiuvato dal Comune di Castel del Giudice.