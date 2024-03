Tir di traverso sulla provinciale a Sant’Angelo del Pesco, i Vigili del fuoco risolvono il problema

I Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone sono stati impiegati, nella mattinata di oggi, per la rimozione di un tir che era rimasto incastrato sulla provinciale 88, sul territorio comunale di Sant’Angelo del Pesco. Il mezzo pesante ha ignorato il divieto di transito vigente su quel tratto viario ed è rimasto bloccato, impossibilitato a completare una manovra, creando un vero e proprio “tappo” che ha paralizzato la circolazione veicolare su tutta l’arteria provinciale per qualche ora. Nell’eseguire una curva stretta, infatti, le parti metalliche sottostanti il lungo rimorchio hanno toccato terra, facendo incastrare l’autotreno. Per risolvere il problema si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che hanno trainato il tir ripristinando il normale flusso viario.