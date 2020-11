«Radio 26 voci»: quinto posto a livello nazionale per gli alunni di Castiglione

Un onorevole e prestigioso quinto posto su scala nazionale per il progetto della radio web messo su dagli alunni della quinta elementare, oggi in prima media, di Castiglione Messer Marino, nell’ambito del “Premio scuola digitale“.

Nella mattinata di ieri l’«Anacronistica giovane radio» denominata “Radio 26 voci” ha partecipato alle semifinali nazionali del concorso indetto dal Miur, confrontandosi con altre diciotto scuole semifinaliste di tutto lo Stivale. Mille e trecento le scuole che hanno partecipato sin dalle prime fasi provinciali e regionali, circa trentamila studenti e insegnanti coinvolti in un progetto che è stato definito una «fabbrica dei sogni» e una «competizione di futuro» dalla dirigente generale del Miur, Simona Montesarchio. La speaker Chiara Bottone, in diretta dall’istituto di Castiglione Messer Marino, ha presentato il progetto della web radio insieme ai suoi compagni di classe. La giuria ha votato e ha decretato i tre finalisti, scolaresche del Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Umbria. Per la scuola di Castiglione un onorevole e prestigioso quinto posto su scala nazionale che riempie di orgoglio insegnanti, genitori e anche il comprensorio montano dell’Alto Vastese. Un riconoscimento per le piccole scuole di montagna davvero «fabbriche di sogni e di futuro».

Bernardo Gui